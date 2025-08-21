Personagens do Brasil: Conheça a história do ‘Véi da Bike’, homem que conquistou as redes sociais

Walter Pereira da Silva é um ciclista de 57 anos que vive no interior do Paraná e se tornou conhecido pelas manobras radicais com sua bicicleta BMX. A paixão pelas duas rodas começou em 1985 e ganhou as redes sociais depois que ele começou a postar vídeos de suas acrobacias. O sucesso foi tanto que ele passou a ser carinhosamente chamado de “Véi da Bike”. Hoje, faz apresentações ao lado da família e compartilha o amor pelo esporte com o filho. Conheça essa história inspiradora!



