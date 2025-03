Personagens do Brasil: Conheça Serra da Saudade (MG), cidade com menos habitantes do Brasil

Renata Alves visitou Serra da Saudade (MG), a cidade com menos habitantes do Brasil. O município tem menos de 850 moradores e apenas dois bairros. Segundo, Fabrício Aparecido da Silva, tenente da Polícia Militar de MG, a cidade tem baixíssimos índices de criminalidade. O último homicídio no local foi há cerca de 60 anos. Conheça melhor a cidade!



