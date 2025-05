Personagens do Brasil: Talentosa e criativa artesã transforma lixo em moda no interior de São Paulo

Renata Alves foi até São José dos Campos, no interior de São Paulo, para conhecer uma artesã talentosa e criativa que transforma lixo em moda. Rejane Aleixo utiliza lacres de latinhas de alumínio para produzir peças incríveis. Ela trabalha na garagem de casa, e suas criações fazem sucesso não só no Brasil, mas também no exterior. Confira!



