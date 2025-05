Personagens do Brasil: Conheça jovem lavradora de MG que virou um fenômeno nas redes sociais

Kassiane Thayna, conhecida como a ‘Menina do Café’, é um fenômeno nas redes sociais. O sucesso começou quando a jovem lavradora decidiu compartilhar a rotina na roça, no interior de Minas Gerais. Sua jornada de trabalho começa de madrugada e segue até quase o pôr do sol, nas pirambeiras de Caratinga (MG). O dia a dia de muito suor também rende boas gargalhadas. Kassiane recebeu Renata Alves em sua “academia rural” e contou mais sobre sua rotina e trajetória. Confira!



