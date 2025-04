Personagens do Brasil: Idosos dão exemplo de superação ao participarem de corrida em Aracaju (SE)

No quadro Personagens do Brasil desta sexta-feira (11), Renata Alves foi até Aracaju (SE) para conhecer dois idosos que viraram exemplo de superação. Dona Lucinha tem 104 anos e Seu Fiel tem 91. Ambos participaram da corrida que comemora o aniversário da capital sergipana. Conheça a história dos dois!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!