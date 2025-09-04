Personagens do Brasil: Ilha do Ferro, em Alagoas, encanta com sua corrida de canoas e arte única

A Ilha do Ferro, em Alagoas, é um destino singular que combina tradição ribeirinha e uma vibrante cena artística. Às margens do rio São Francisco, a ilha é conhecida pela corrida de canoas, onde embarcações coloridas cruzam as águas como "asas da borboleta", oferecendo um espetáculo visual único. A competição é dividida em duas categorias: barcos com uma ou duas velas, enfrentando um percurso de 12 quilômetros guiados pelo vento.

Além das emocionantes corridas, a Ilha do Ferro se destaca como um centro artístico. A comunidade local se dedica ao artesanato, transformando galhos e raízes em obras de arte, uma tradição iniciada por Fernando Rodrigues dos Santos. Camille, sua neta, e outros artesãos continuam esse legado, criando peças que são muitas vezes expostas em suas próprias casas com portas sempre abertas aos visitantes.

