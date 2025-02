Personagens do Brasil: Conheça Dona Lucinha e o fusca Fuxico, o mais fashion de Alagoas

Em União dos Palmares (AL), uma mulher personalizou o fusca mais fashion do estado. Dona Lucinha se apaixonou pelo crochê quando tinha apenas 10 anos de idade. Adulta, enfrentando uma depressão, ela esbarrou na rua com outra paixão: um fusca. Foi aí que surgiu a ideia de unir duas paixões, fazendo com que surgisse o fusca Fuxico, que é todo revestido com peças de crochê.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!