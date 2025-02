Truques de Cozinha: Aprenda a tirar a acidez do molho de tomate sem usar açúcar

No Truques de Cozinha desta quarta (19), o chef Guga Rocha ensinou uma forma de tirar a acidez do molho de tomate sem usar açúcar. Ele também mostrou uma forma de preparar uma deliciosa massa de panqueca sem glúten, usando quinoa. Veja também como preparar um brownie feito com casca de melão!



