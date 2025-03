Truques de Cozinha: Veja como fazer deliciosa sobremesa com melancia e limão

No Truques de Cozinha desta quarta (5), o chef Guga Rocha deu valiosas dicas para o telespectador. Ele ensinou como fazer uma deliciosa sobremesa com melancia e limão. O doce, além de ser fácil e rápido de fazer, é muito refrescante. Ele também mostrou como fazer carne com gosto de churrasco, mesmo sem ter a churrasqueira. Confira!



