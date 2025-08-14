'A Reconstrução' mostra como o Rio Grande do Sul se recupera dos desastres das chuvas de 2024

Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou o maior desastre climático da história recente do Brasil. Dois milhões e 300 mil moradores do estado foram afetados pelos temporais, e mais de 180 morreram. Em A Reconstrução, a nova série documental do PlayPlus , o público acompanha histórias emocionantes das vítimas da tragédia. De retomadas surpreendentes a recomeços dolorosos, a produção original traz os bastidores do ano da recuperação dos estragos provocados pelas chuvas intensas. Não perca! O primeiro episódio vai ao ar nesta quinta-feira (24), exclusivamente para os assinantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!