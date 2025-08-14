Logo R7.com
'A Reconstrução' mostra como o Rio Grande do Sul se recupera dos desastres das chuvas de 2024

Nova série documental do PlayPlus conta histórias das vítimas da maior tragédia climática da história recente do Brasil

Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou o maior desastre climático da história recente do Brasil. Dois milhões e 300 mil moradores do estado foram afetados pelos temporais, e mais de 180 morreram. Em A Reconstrução, a nova série documental do PlayPlus, o público acompanha histórias emocionantes das vítimas da tragédia. De retomadas surpreendentes a recomeços dolorosos, a produção original traz os bastidores do ano da recuperação dos estragos provocados pelas chuvas intensas. Não perca! O primeiro episódio vai ao ar nesta quinta-feira (24), exclusivamente para os assinantes.

