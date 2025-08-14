Novo documentário do PlayPlus mostra a disputa pelo controle do cultivo da folha de coca na Bolívia

No coração dos Andes, a folha de coca é sagrada. Para os povos indígenas bolivianos, ela representa tradição, saúde e identidade. Mas essa herança milenar está sob ameaça. O novo documentário original do PlayPlus, A Folha - Tradição e Tráfico, revela o confronto entre comunidades ancestrais e o avanço do narcotráfico, que transforma plantações tradicionais em fontes de produção ilegal de cocaína. A produção inédita, na íntegra, estará disponível para os assinantes a partir desta sexta-feira (30). Não perca!



