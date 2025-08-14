Vai ter bola rolando o ano inteiro no PlayPlus com Desempedidos!

Em 2025, a casa dos apaixonados por futebol será o PlayPlus. Você vai acompanhar a transmissão simultânea dos jogos da RECORD, sob o comando de Cleber Machado e Paloma Tocci. No digital, tem a transmissão do Desimpedidos, com Chico Pedrotti e Rudy Landucci, com pré e pós-jogo para você curtir o debate antes e depois das partidas. E às segundas e sextas, a união R7 e Desimpedidos chega forte com o Joga nas 11, um bate bola descontraído para analisar tudo o que aconteceu na rodada.