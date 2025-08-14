PlayPlus estreia documentário sobre a história do empresário Vicente Matheus, lenda do Corinthians

Quem sai na chuva é pra se queimar. E Vicente Matheus dedicou a vida a se queimar na chuva chamada Corinthians. O empresário de origem espanhola foi presidente do clube paulista em oito mandatos não consecutivos. Uma trajetória que começa em 1959 e vai até 1991. Nesta série documental original PlayPlus, Basílio, Tupãzinho e outros ídolos alvinegros traçam um perfil deste corintiano apaixonado, apontado como responsável por tirar o time de uma fila de títulos, e ainda levar o clube à primeira conquista do Campeonato Brasileiro. Vicente Matheus - "Haja O Que Hajar" ainda traz imagens inéditas dele no convívio familiar.



