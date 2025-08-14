Logo R7.com
Série 'A Reconstrução' retrata o Rio Grande do Sul um ano após as enchentes que devastaram o estado

A série documental original já está disponível no PlayPlus

Do R7

Era maio de 2024 quando o Rio Grande do Sul enfrentou o maior desastre climático da história recente do Brasil. Dois milhões e 300 mil moradores do estado foram afetados pelos temporais. 183 pessoas morreram. A série documental original PlayPlus, 'A Reconstrução', mostra a trajetória de luta de um povo que perdeu vidas, casas e negócios. Mas se apoiou na esperança para saber se organizar, se unir e resistir.

