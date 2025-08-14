Gugu, Simples Assim: Documentário original do PlayPlus revisita momentos marcantes do apresentador
Produção traz depoimentos emocionantes que contam a trajetória de Gugu Liberato
Disponível no PlayPlus, o documentário Gugu, Simples Assim revisita momentos marcantes da carreira do apresentador Gugu Liberato, morto em um acidente doméstico em 2019, aos 60 anos. A produção original traz trechos de programas e depoimentos exclusivos que ajudam a história de um dos apresentadores mais marcantes da televisão brasileira.
