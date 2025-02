Conheça a história da novela O Rico e Lázaro Novela vai ao ar de segunda a sexta, às 15h30, na tela da RECORD Novidades|Do R7 13/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Rico e Lázaro embala as tardes na tela da RECORD Divulgação

600 anos a.C., aproximadamente. Após o governo de vários reis que se afastaram de Deus, Jerusalém encontra-se mergulhada na idolatria. O Povo de Deus está prestes a perder tudo que Moisés e Josué conquistaram.

A Babilônia impõe sua força sobre toda a região da Mesopotâmia. Após derrotar os egípcios, Nabucodonosor (Heitor Martinez) assume o trono do vasto império. Durante seu reinado, ele transforma a cidade em joia do mundo antigo, construindo para sua esposa, a rainha Amitis (Adriana Garambone), os lendários Jardins Suspensos, além de outras obras famosas, como o Portal de Ishtar, Templos e Zigurates.

A grande amizade de Zac (Igor Rickli) e Asher (Dudu Azevedo) é abalada pelo amor que ambos sentem pela companheira de infância, a bela Joana (Milena Toscano). Ao contrário deles, ela acredita nas profecias de Jeremias (Vitor Hugo) e empenha-se para que o povo hebreu se volte novamente para Deus.

Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o Templo de Salomão, e escraviza milhares de hebreus, dando início ao Cativeiro da Babilônia, que se estenderá por setenta anos.

Zac e Asher estão entre os cativos, e veem seu mundo ser destruído. Atribuladas por separações, encontros e desencontros, suas trajetórias serão marcadas por ciúmes, culpas, mágoas, perigos, vinganças, lutas, sacrifícios e, sobretudo, intensa disputa pelo amor de Joana, que abalará a forte amizade deles. A saga dos dois amigos conta com a participação de personagens históricos e grandes profetas da Bíblia, como Jeremias, Ezequiel (Licurgo) e suas fantásticas profecias e, principalmente, de Daniel (Gabriel Gracindo).

Profeta e homem extraordinário, Daniel é levado para a corte babilônica. Após interpretar um sonho do rei Nabucodonosor, torna-se governador da capital. Ele enfrentará diversos inimigos na tumultuada corte e viverá conhecidas passagens bíblicas como a Fornalha Ardente, o Banquete de Belsazar e a Cova dos Leões, entre outras.

Asher e Zac são personagens e testemunhas desse momento histórico e bíblico. É no fascinante mundo antigo que segue o curso de suas vidas e onde tomarão decisões, arcando com as consequências de seus atos e conquistando ou não seus objetivos.

Qual deles irá para o céu e qual irá para o inferno?

FICHA TÉCNICA

Novela de: Paula Richard

Escrita com: Joaquim Assis, Camilo Pellegrini, Cristianne Fridman, Vânia Matos e Rodrigo Ribeiro

Colaboração e Pesquisa: Irene Bosisi

Consultoria histórica e bíblica: Mauricio Santos e Marcella Castor Polidoro

Diretora de Conteúdo: Cristiane Cardoso

Direção-Geral: Edgard Miranda

Direção de Teledramaturgia: Anderson Souza