Augusto Garcia concilia gravações com carreira de advogado, professor e estudante de medicina: ‘De todas as coisas que faço, atuar é a mais difícil’ Depois de Áquis em Reis (2023), artista chega em Paulo, O Apóstolo como Eliasafe Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 23/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Augusto Garcia interpreta Eliasafe em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Augusto Garcia interpreta o orgulhoso e arrogante Eliasafe em Paulo, O Apóstolo, personagem que promete promover o caos com sua vilania. Em entrevista ao site oficial, o ator detalhou a construção do papel, relembrou o vilão Áquis de Reis (2023) e explicou como concilia as gravações da superprodução com as carreiras de advogado, professor universitário e estudante de medicina.

“O Eliasafe é um personagem grandioso. Eu fico pesquisando dia e noite sobre os sentimentos dele para alcançar uma comunicação com o público. Se eu pudesse caracterizá-lo em uma palavra, seria dor, mas também decepção, ciúmes e inveja”.

Para construir Eliasafe, Augusto se dedicou à preparação de elenco e ressaltou a importância desse período. “O Leandro Baumgratz e a Fernanda Guimarães são pessoas em que eu confio completamente, os conheço há mais de 20 anos e somos da mesma geração. Eles são grandes atores que se tornaram preparadores de elenco. Nós buscamos uma verdade cênica para contar a história da melhor forma possível. É uma relação sincera e não tenho o menor pudor em me mostrar vulnerável durante o processo de criação”.

Os momentos de estudo são vistos com muita seriedade pelo ator, assim como a profissão. “Entramos na casa do público, na sala, no quarto. Então, temos que ter responsabilidade, é muito sério o trabalho do ator. Desde o primeiro contato com o texto, eu tenho uma missão que passa por cima até da minha própria vida. A minha existência talvez não seja necessária naquele momento, mas interpretar o personagem de forma convincente, é. E nisso minha vida faz sentido. É o que eu decidi fazer, e é o que eu faço”.

O último trabalho de Augusto na RECORD foi como Áquis na superprodução Reis (2023). Dois anos depois, o ator encara o desafio de viver mais um vilão em Paulo, O Apóstolo, e compara os papéis. “Quando o Eliasafe aparecer na tela, vai causar um desconforto. É completamente diferente do Áquis. O rei da Filístia tinha uma convicção muito forte. O Eliasafe não, ele se sente frágil e perdido”.

Para o ator, a chegada das superproduções bíblicas representa uma grande revolução na teledramaturgia da emissora. “Realmente sou privilegiado e vi essa transformação acontecer. A primeira novela que fiz na emissora foi Rebelde (2011), como professor Marcelo, e foi um sucesso absoluto. Depois vieram Dona Xepa (Graxinha - 2013) e Vitória (Bruno - 2014). E aí entramos na estética das novelas bíblicas, que são um sucesso não só no Brasil, mas também em Portugal e no mundo. Quando visitei Lisboa, por exemplo, fui muito reconhecido pelos trabalhos em Milagres de Jesus (Matias - 2014), Lia (Saul - 2018), O Rico e Lázaro (Nabonido - 2017) e Reis (Áquis - 2023). Tenho muito orgulho por fazer parte disso”.

O amor pela atuação

Além de ator, o intérprete de Eliasafe é advogado, professor universitário e estudante de medicina, e concilia todas essas tarefas com as gravações de Paulo, O Apóstolo.

“Leciono na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), a melhor escola de teatro do Rio de Janeiro em minha opinião. Sou professor de uma matéria muito importante chamada “perspectivas do ator brasileiro”. Afinal, para ser um bom ator, é preciso muito estudo. Já do ponto de vista intelectual, existe a faculdade de direito. E a medicina é fascinante. Mas se me perguntarem o que eu sou? A resposta é: um ator que estuda muitas coisas”.

Augusto faz questão de ser reconhecido como ator e explica como as outras áreas agregam em sua carreira artística.

“Vou continuar estudando para me tornar um melhor ator. Hoje o meu trabalho profissional é como ator, mas realmente sou advogado e daqui a pouco vou ser médico. São ofícios que aprendo pelo puro deleite de adquirir um novo conhecimento. E de todas as coisas que eu faço, a mais difícil, sem dúvida, é ser ator”.

E para quem achava impossível unir a medicina, o direito e a arte, o artista prova o contrário. “Estou fazendo um doutorado em psiquiatria na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) concomitantemente com a faculdade de medicina, e vou encaixar o direito no estudo para fechar a conta. Então penso em trabalhar com a arteterapia [prática terapêutica que utiliza a arte como ferramenta para promover o bem-estar emocional, mental e social]. Isso para mim é necessário e faz parte do que eu sou”.

Estreia de Paulo, O Apóstolo na RECORD

E depois de tanto estudo e trabalho, Augusto garante: “Tenho certeza que Paulo, O Apóstolo vai ser um sucesso mundial, e talvez até o maior até aqui, porque é uma história inigualável".

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD.

Elenco é desafiado a destacar em poucas palavras a mensagem que a série vai passar ao público:

Publicidade 1 / 23 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto Paulo, O Apóstolo estreia no dia 28 de maio, exclusivamente no Univer Vídeo e, em julho, na tela da RECORD. Parte do elenco da superprodução detalhou o que o público pode esperar da trama. Confira: Divulgação/Seriella Productions