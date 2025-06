Michelle Batista interpreta irmã do protagonista em Paulo, O Apóstolo: ‘Muito animada’ Atriz fala sobre a expectativa de viver Rode na superprodução que estreia em breve na tela da RECORD Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 02/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 02h00 ) twitter

Michelle Batista comenta expectativa para a estreia de Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Após ser vista recentemente nas reprises de O Rico e Lázaro, como Talita, e em Gênesis, como Lia, na tela da RECORD, Michelle Batista retorna para uma superprodução bíblica em Paulo, O Apóstolo, com o desafio de viver Rode, a irmã do protagonista interpretado por Murilo Cezar.

“Estou muito animada. Em Paulo, O Apóstolo a gente já tem a história completa, conseguiu ler toda a curva dramática dos personagens. É completamente diferente da Lia, o que fica ainda mais rico”, conta.

A superprodução escrita por Cristiane Cardoso vai detalhar o caminho de Paulo antes mesmo de ele se tornar um dos apóstolos de Jesus Cristo.

“Rode faz um contraponto a Paulo, porque é muito diferente dele, completamente descrente do que o irmão acredita e tem um comportamento muito distinto das mulheres daquela época”, adianta.

Com 50 episódios e mais de 400 atores envolvidos na produção, Paulo, O Apóstolo entra na programação da RECORD em breve e já está disponível no Univer Vídeo. Com trailers eletrizantes, a série promete envolver os telespectadores com a história do líder religioso.

Para a atriz, o público também vai se impressionar com as reviravoltas de Rode.“É uma trajetória muito bonita. Tenho certeza de que ela vai gerar muitas emoções, porque há cenas incríveis e é uma personagem que você espera tudo”, conclui.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e, em breve, estreia na tela da RECORD.

