Fofura! Enzo Ciolini compartilha álbum de infância nas redes sociais Ator recebeu elogios de colegas de elenco de Paulo, O Apóstolo; confira! Fora das Telas|Do R7 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 )

Enzo Ciolini compartilhou diversas fotos de infância nas redes sociais Reprodução/Instagram

Enzo Ciolini abriu um álbum de fotos da infância nas redes sociais e foi elogiado por colegas de elenco da série Paulo, O Apóstolo. O ator vai interpretar Nero na trama.

Nos registros compartilhados no Instagram, Enzo aparece em diversos momentos com a família, brincando e até com um cachorrinho.

Confira:

“Mesma energia”, comentou Emily Matte, em inglês. “Mini Brad Pitt. Lindo”, elogiou a atriz Guta Ruiz.

‌



Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 julho, às 21h, na tela da RECORD.

Elenco de Paulo, O Apóstolo define em poucas palavras a mensagem da série:

