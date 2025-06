Rosanne Mulholland estreia na RECORD como Agripina em Paulo, O Apóstolo: ‘Uma das mulheres mais poderosas de Roma’ Conhecida do público infantil, atriz fará sua primeira personagem em uma trama bíblica Entrevistas|Ana Mello e Gabriel Alberto, do site oficial 10/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/06/2025 - 02h00 ) twitter

Rosanne Mulholland interpreta Agripina, imperatriz de Roma e mãe de Nero (Enzo Ciolini) em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Rosanne Mulholland faz sua estreia na tela da RECORD como Agripina em Paulo, O Apóstolo. Na nova superprodução, a atriz vai interpretar a esposa do Imperador de Roma, vivido por Marcos Winter, e mãe de Nero (Enzo Ciolini). Ao site oficial, Rosanne descreveu seu primeiro papel em uma trama bíblica e comentou sobre os novos desafios.

“Agripina foi uma das mulheres mais poderosas de Roma. Ela tem muita ambição e coragem, planeja e articula o tempo inteiro para manter a família no poder. Roma era muito bélica e violenta [na época da história] e isso está na Agripina também”, analisa.

A série vai mostrar a propagação da fé cristã a partir do protagonista Saulo/Paulo, interpretado por Murilo Cezar, e a personagem de Rosanne tem uma forte influência nas decisões políticas e sociais do Império Romano. Conhecida pelos projetos infantis, Rosanne está vivenciando uma trama épica, bem diferente das últimas de sua carreira e falou sobre como enxerga essa mudança.

“Gosto de diferentes públicos, contar histórias distintas, é um universo novo para mim, mas também será uma surpresa para quem vai assistir, então é ótimo”, ressalta.

Em meio às gravações, a atriz também compartilhou suas primeiras impressões das cenas que os telespectadores vão acompanhar. “É bem emocionante. A gente tem estudado, se preparado, mas quando coloco o figurino e me vejo no set, vem uma nova emoção”, revela.

Assim como parte do elenco, a atriz esteve em Petrópolis (RJ) para filmar cenas da superprodução e destacou o sentimento de estar no projeto. “Estou adorando esse universo que é tão distante da nossa vida, muito legal fazer uma personagem que viveu em um tempo distante e com outra cultura. É especial e estou muito feliz”.

Rosanne adiantou, ainda, o que o público pode esperar da série. “É uma história bonita, que tem muita emoção, embates e está bem construída. Vai ser emocionante e surpreendente em alguns momentos também”, conclui.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia em breve na tela da RECORD.

Veja também: elenco da superprodução é desafiado a destacar a mensagem da série em poucas palavras

Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto Paulo, O Apóstolo estreia no dia 28 de maio, exclusivamente no Univer Vídeo e, em julho, na tela da RECORD. Parte do elenco da superprodução detalhou o que o público pode esperar da trama. Confira: