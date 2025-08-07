Abertura de Paulo, O Apóstolo emociona ao retratar a transformação do protagonista
Vinheta da superprodução da RECORD destaca momentos marcantes da trajetória de Saulo para Paulo
A série Paulo, O Apóstolo, exibida de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD, chama a atenção dos telespectadores com uma abertura repleta de simbolismo e emoção. A trama narra a jornada do fariseu que se torna um dos maiores propagadores do cristianismo.
A vinheta de abertura traz uma representação gráfica do deserto e de eventos históricos, como o incêndio em Roma, além de elementos que remetem às cartas escritas por Paulo (Murilo Cezar). Esses detalhes ajudam a contextualizar a profundidade da transformação vivida pelo personagem.
Compartilhada nas redes sociais pela autora Cristiane Cardoso, a abertura também destaca a mudança da grafia de Saulo para Paulo, simbolizando sua conversão e novo propósito. A estética visual reforça o impacto espiritual da narrativa.
A trilha sonora original, intitulada Sacrifício, é uma composição da Banda Universos e complementa a atmosfera dramática da série. A música foi criada especialmente para a produção e tem papel fundamental na construção da identidade emocional da trama.
Paulo, O Apóstolo já está disponível no Disney+, com cinco novos episódios lançados toda segunda-feira.
Ensinamentos valiosos: relembre frases marcantes
