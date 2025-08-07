Abertura de Paulo, O Apóstolo emociona ao retratar a transformação do protagonista Vinheta da superprodução da RECORD destaca momentos marcantes da trajetória de Saulo para Paulo Novidades|Do R7 07/08/2025 - 17h22 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h22 ) twitter

Assista à abertura da superprodução Paulo, O Apóstolo

A série Paulo, O Apóstolo, exibida de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD, chama a atenção dos telespectadores com uma abertura repleta de simbolismo e emoção. A trama narra a jornada do fariseu que se torna um dos maiores propagadores do cristianismo.

A vinheta de abertura traz uma representação gráfica do deserto e de eventos históricos, como o incêndio em Roma, além de elementos que remetem às cartas escritas por Paulo (Murilo Cezar). Esses detalhes ajudam a contextualizar a profundidade da transformação vivida pelo personagem.

Compartilhada nas redes sociais pela autora Cristiane Cardoso, a abertura também destaca a mudança da grafia de Saulo para Paulo, simbolizando sua conversão e novo propósito. A estética visual reforça o impacto espiritual da narrativa.

A trilha sonora original, intitulada Sacrifício, é uma composição da Banda Universos e complementa a atmosfera dramática da série. A música foi criada especialmente para a produção e tem papel fundamental na construção da identidade emocional da trama.

Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Disney+, com cinco novos episódios lançados toda segunda-feira.

Ensinamentos valiosos: relembre frases marcantes

