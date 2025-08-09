André Luiz Miranda mostra processo de caracterização de Silas para Paulo, O Apóstolo Ator compartilhou vídeo nas redes sociais com a maquiagem de efeitos do personagem Novidades|Do R7 09/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2025 - 02h00 ) twitter

André Luiz Miranda mostra caracterização dos machucados de Silas Divulgação/Seriella Productions

O ator André Luiz Miranda, que vive Silas em Paulo, O Apóstolo, compartilhou com os seguidores nas redes sociais o processo de caracterização de efeitos para o personagem.

No vídeo, André mostra detalhes de como foi feita a maquiagem para a sequência em que Silas é agredido e açoitado em Filipos ao lado de Paulo (Murilo Cezar).

Confira:

André Luiz Miranda publica vídeo de caracterização de Silas Reprodução/Instagram

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Relembre frases marcantes de Paulo, O Apóstolo:

