Bruna Trevisan destaca detalhes das gravações de Paulo, O Apóstolo

Atriz mostra bastidores da superprodução nas redes sociais e posa com colegas de elenco

Novidades|Do R7

Bruna Trevisan registra bastidores da superprodução Reprodução/Instagram

Bruna Trevisan ama compartilhar com os fãs todos os detalhes da superprodução Paulo, O Apóstolo. Em uma publicação nas redes sociais, a intérprete de Sophia na série mostrou mais um pouco do que acontece nos bastidores.

Nos cliques, Bruna aparece ao lado de colegas de elenco como Malu Falangola (Cloe), André Luiz Miranda (Silas), Bernardo Dugin (Aristarco) e João Fernandes (Timóteo), seu par na superprodução.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios da superprodução.

Relembre frases marcantes da série:

Os personagens de Paulo, O Apóstolo inspiram com suas histórias de vida e trajetórias de fé. Cada um deles traz ensinamentos valiosos ao público. A seguir, relembre sete frases marcantes ditas ao longo da superprodução!

