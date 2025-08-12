Murilo Cezar e Marcéu Pierrotti avaliam trajetória e amizade de Paulo e Pedro na superprodução De um início conflituoso a uma parceria consolidada, os atores relembram os diferentes momentos em Paulo, O Apóstolo Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 ) twitter

Murilo Cezar e Marcéu Pierrotti avaliam relação de Paulo e Pedro na série Divulgação/Seriella Productions

Murilo Cezar e Marcéu Pierrotti têm conquistado os fãs de Paulo, O Apóstolo com a cumplicidade de Paulo e Pedro na superprodução. Dos fortes embates iniciais, quando ainda era Saulo, ao fortalecimento da fé e da parceria na missão de levar a Palavra de Jesus a diferentes lugares, o fato é que os acontecimentos da série vêm consolidando a amizade dos dois.

Ao site oficial, os atores comentaram o início da relação dos dois e o novo momento, onde se alinham em um só propósito.

“Saulo via Pedro como grande alicerce de como enxergava a seita, não confiava nele. E ainda não tinha o conhecimento, o enxergava como um grande malfeitor, que afastava as pessoas de Deus. Era um embate direto e difícil, porque ele sabia que tinha que desequilibrar [o grupo], desarmar de alguma maneira, para que as pessoas vissem que estavam sendo enganadas”, relembrou Murilo Cezar.

Marcéu comentou o outro lado dessa rivalidade inicial entre os personagens. Além de discussões e tentativas de Saulo em humilhar Pedro, o fariseu, na época, chegou a desferir socos no pescador:

“Pedro é o líder dessa igreja primitiva e tem esse antagonismo com Saulo. É uma relação até de sobrevivência porque Saulo caça os cristãos e Pedro tenta proteger as pessoas e o Cristianismo”.

Marcéu Pierrotti comenta embates iniciais entre Pedro e Paulo na série Divulgação/Seriella Productions

“Ele é um algoz, mas tem a grande transformação do Paulo, que para mim é a primeira parte mais importante da história. E é interessante porque, na trama, percebemos o quanto Pedro vai confiando nele”, completou Marcéu.

Já Murilo Cezar continuou: “Paulo entende a visão da fé em Cristo e a posição de Pedro, de como foi um privilegiado, na visão dele, por ter convivido com Jesus em vida, e começa a admirá-lo. Os dois se tornam parceiros”.

Agora, do mesmo lado, para levar o Cristianismo a mais pessoas, Paulo e Pedro tiveram algumas divergências, o que resultou na discussão em Antioquia sobre os gentios. Após se separarem por alguns anos, os dois se reencontram em Jerusalém para a Páscoa, fortalecendo a amizade e parceria entre eles.

“Em alguns momentos há diferentes opiniões dentro da própria igreja sobre condutas. Eles se acertam, tendo uma maturidade no diálogo. Daí surge uma amizade que vira uma irmandade. Tem sido muito legal porque é um personagem que tive [contato] do primeiro episódio até o último. Um dos poucos com quem tenho uma troca tão longa”, avaliou o protagonista.

Murilo Cezar e Marcéu Pierrotti comentam discussão entre Paulo e Pedro em Antioquia por causa dos gentios Divulgação/Seriella Productions

“Tem uma questão fundamental para a história do Cristianismo que é essa capilaridade, quando Paulo consegue implementar a Palavra para os gentios. Pedro levava, mas não tinha ferramentas, Paulo é mais estudado e tem uma proteção, de certa forma, por ser cidadão romano, que para ser preso e morrer era um pouco mais burocrático”, complementou Marcéu.

O fato de estarem juntos em diferentes momentos da trama da superprodução, fez com que Marcéu e Murilo estreitassem laços e levassem a parceria em cena para os bastidores.

“Murilo é um grande parceiro. E é muito importante ter um protagonista que, além de fazer o trabalho muito bem como personagem, joga junto. É um prazer tê-lo como parceiro de cena e camarim. Isso reverbera muito na história. Nos respeitamos muito como ator e vemos se funciona para os dois. São cenas muito boas, tanto a troca de socos, como os embates de ideias quando já estamos do mesmo lado”, elogiou.

O protagonista também é só elogios ao parceiro de cena: “Trabalhar com o Marcéu é muito gratificante. Ele faz um belíssimo Pedro, firme e forte, referência para todos do que foi essa transição da igreja após a morte de Cristo”, concluiu Murilo.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Confira momentos emocionantes de Corinto:

