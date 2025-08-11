Bruna Trevisan registra bastidores de Sophia em Paulo, O Apóstolo
Atriz compartilha momentos importantes da personagem ao lado dos colegas de elenco da superprodução
Bruna Trevisan tem brilhado em Paulo, O Apóstolo como Sophia. Na trama, a vida da jovem se transforma após conhecer o protagonista, vivido por Murilo Cezar. Após ser salva, Sophia é batizada por Timóteo (João Fernandes).
Nas redes sociais, a atriz mostrou ao público detalhes dos bastidores das gravações no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions e em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha, onde foi filmada a sequência do batismo de Sophia.
Leia também:
Saiba mais:
Veja:
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.
Relembre frases marcantes da série:
Publicidade
1 / 8