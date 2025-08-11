Logo R7.com
Bruna Trevisan registra bastidores de Sophia em Paulo, O Apóstolo

Atriz compartilha momentos importantes da personagem ao lado dos colegas de elenco da superprodução

Novidades|Do R7

Bruna Trevisan mostra bastidores ao lado de Pri Ubba e Gabi Busich Reprodução/Instagram

Bruna Trevisan tem brilhado em Paulo, O Apóstolo como Sophia. Na trama, a vida da jovem se transforma após conhecer o protagonista, vivido por Murilo Cezar. Após ser salva, Sophia é batizada por Timóteo (João Fernandes).

Nas redes sociais, a atriz mostrou ao público detalhes dos bastidores das gravações no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions e em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha, onde foi filmada a sequência do batismo de Sophia.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Relembre frases marcantes da série:

Os personagens de Paulo, O Apóstolo inspiram com suas histórias de vida e trajetórias de fé. Cada um deles traz ensinamentos valiosos ao público. A seguir, relembre sete frases marcantes ditas ao longo da superprodução!

Divulgação/Seriella Productions

