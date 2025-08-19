Caio Paduan comenta atitudes de Jonatas em Paulo, O Apóstolo: ‘Ambicioso demais’ Ator avalia perseguição a Paulo e interesses do rapaz Novidades|Do R7 19/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 02h00 ) twitter

Caio Paduan comenta atitudes de Jonatas em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Caio Paduan dá vida a Jonatas em Paulo, O Apóstolo. E o público já percebeu que o ex-amigo de Paulo (Murilo Cezar) é capaz de tudo para chegar ao seu objetivo de se tornar Sumo Sacerdote, inclusive persegui-lo.

“Tem uma questão com ego e inveja, decorrentes de um passado complicado. Sinto que ele utiliza desta fé para fins próprios, é aí que entendemos a falha de caráter”, comentou o ator em vídeo publicado no perfil oficial da RECORD nas redes sociais.

Caio continuou: “Faz tudo o que for possível para conquistar o que ele almeja. Isso o torna ambicioso demais”.

Assista:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

