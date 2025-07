Comente o episódio de Paulo, O Apóstolo desta quinta (31) com a hashtag #OTerremoto Um acontecimento promete abalar a vida de Paulo e Silas Novidades|Do R7 31/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 02h00 ) twitter

Paulo (Murilo Cezar) e Silas (André Luiz Miranda) são presos em Filipos Divulgação/Seriella Productions

Preso no cárcere de Filipos com Silas (André Luiz Miranda), Paulo (Murilo Cezar) impede Epafrodito (Marcelo Pio) de cometer um ato drástico no episódio desta quinta (31) de Paulo, O Apóstolo.

E ainda, com toda a pompa, o palácio de Roma comemora um casamento real.

Para ficar por dentro de todos os detalhes e se conectar com outros fãs, use #OTerremoto para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

