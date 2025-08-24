Logo R7.com
Conselho de Paulo a Timóteo é celebrado pelos fãs da série

Em Paulo, O Apóstolo, o protagonista aconselhou o rapaz sobre a esposa

Novidades|Do R7

Conselho de Paulo (Murilo Cezar) a Timóteo (João Fernandes) é celebrado pelos fãs Divulgação/Seriella Productions

Em Paulo, O Apóstolo, ao ouvir as dificuldades que Timóteo (João Fernandes) enfrenta na relação com Sophia (Bruna Trevisan), o protagonista o aconselhou:

“É isso que um marido faz... ele lembra à sua esposa o quanto ela tem valor, a incentiva a ser melhor, a ser forte, a lutar, porque não vai abandoná-la, nem trocá-la por nada, nem por ninguém”.

Nas redes sociais, o público adorou ver Paulo (Murilo Cezar) orientando o discípulo: “Foi linda essa cena. Como é nobre a atitude de dar um bom conselho, como atitudes como essas nos fazem falta nos dias de hoje”.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações da série:

Por Gabriel Alberto, do site oficial

Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD

