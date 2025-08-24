Conselho de Paulo a Timóteo é celebrado pelos fãs da série
Em Paulo, O Apóstolo, o protagonista aconselhou o rapaz sobre a esposa
Em Paulo, O Apóstolo, ao ouvir as dificuldades que Timóteo (João Fernandes) enfrenta na relação com Sophia (Bruna Trevisan), o protagonista o aconselhou:
“É isso que um marido faz... ele lembra à sua esposa o quanto ela tem valor, a incentiva a ser melhor, a ser forte, a lutar, porque não vai abandoná-la, nem trocá-la por nada, nem por ninguém”.
Nas redes sociais, o público adorou ver Paulo (Murilo Cezar) orientando o discípulo: “Foi linda essa cena. Como é nobre a atitude de dar um bom conselho, como atitudes como essas nos fazem falta nos dias de hoje”.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
