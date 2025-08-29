Diogo Caruso celebra participação em Paulo, O Apóstolo como Êutico: ‘Baita honra’ Ator comenta sequência que foi ao ar na superprodução Novidades|Do R7 29/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h00 ) twitter

Diogo Caruso participa de Paulo, O Apóstolo como o jovem Êutico Divulgação/Seriella Productions

Diogo Caruso, conhecido do público da RECORD por viver como Artaxerxes em A Rainha da Pérsia, está de volta em participação especial na superprodução Paulo, O Apóstolo.

Na série, o ator dá vida ao jovem Êutico, filho de Carpo (Leandro D’Melo), que cai da janela durante uma reunião de Paulo (Murilo Cezar). O jovem é ressuscitado pelo apóstolo.

Nas redes sociais, Diogo comentou a presença na superprodução: “Uma baita honra poder participar de um momento tão especial numa trama bíblica que faz a gente refletir e sentir de perto o amor de Deus por cada um de nós — um amor que se revela de forma poderosa através dos milagres”.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações da série:

Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD