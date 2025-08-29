Diogo Caruso celebra participação em Paulo, O Apóstolo como Êutico: ‘Baita honra’
Ator comenta sequência que foi ao ar na superprodução
Diogo Caruso, conhecido do público da RECORD por viver como Artaxerxes em A Rainha da Pérsia, está de volta em participação especial na superprodução Paulo, O Apóstolo.
Na série, o ator dá vida ao jovem Êutico, filho de Carpo (Leandro D’Melo), que cai da janela durante uma reunião de Paulo (Murilo Cezar). O jovem é ressuscitado pelo apóstolo.
Leia também:
Nas redes sociais, Diogo comentou a presença na superprodução: “Uma baita honra poder participar de um momento tão especial numa trama bíblica que faz a gente refletir e sentir de perto o amor de Deus por cada um de nós — um amor que se revela de forma poderosa através dos milagres”.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Elenco comenta final das gravações da série:
1 / 14