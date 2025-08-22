Augusto Zacchi, Felipe Miguel e Daniel Dalcin comentam bastidores de gravação de Paulo, O Apóstolo em Minas Gerais Atores viajaram até uma fazenda de azeite em Poços de Caldas (MG) Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

Augusto Zacchi, Felipe Miguel e Daniel Dalcin gravaram momentos de seus personagens em Poços de Caldas, Minas Gerais R7

Augusto Zacchi, Felipe Miguel e Daniel Dalcin, que interpretam Himeneu, Prócoro e Matias em Paulo, O Apóstolo, se despediram da série em uma locação diferente: Poços de Caldas (MG). Eles gravaram as últimas cenas de seus personagens e compartilharam com o site oficial a experiência.

“Essa viagem é uma forma de reproduzir um cenário próximo ao de 2.000 anos atrás. A gente veio para uma fazenda de oliveiras, saindo um pouco da fantasia, o que colabora para nós e toda a parte criativa e técnica da história. Gravamos uma cena que está ligada ao Monte das Oliveiras em Jerusalém, onde as pessoas eram enterradas”, revela Augusto.

A bela locação será vista pelo público da série por meio de flashback. Com esses momentos, os fãs vão entender alguns pontos da história de Himeneu (Augusto Zacchi) e Matias (Daniel Dalcin).

“É um momento de transição muito importante para esses personagens e é interessante porque, no meu caso, comecei gravando todas as cenas do presente do Matias e estou tendo a oportunidade de encerrar aqui, em Poços de Caldas, gravando o passado dele”, conta Daniel.

Atores de Paulo, O Apóstolo gravaram em uma fazenda de azeite em Poços de Caldas R7

A diária em Poços de Caldas marcou a primeira viagem de Felipe Miguel com a superprodução. Daniel já havia gravado em Milho Verde, cidade de Minas Gerais, em abril. E Augusto esteve em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, em maio.

“É uma quebra nesse ritmo de cidade cenográfica e estúdio. É sempre muito bacana, porque estreitamos os laços com nossos colegas, trabalhamos e ainda aproveitamos um pouco desse ambiente lindo”, conclui Felipe.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Relembre sete frases marcantes da série:

Divulgação/Seriella Productions