Em espanhol! William Lira solta a voz em música de abertura de Paulo, O Apóstolo
Intérprete de Britânico na série encanta fãs em vídeo publicado nas redes sociais
William Lira já encantou o público de Paulo, O Apóstolo ao soltar a voz como Britânico durante a Saturnália em Roma. Agora, o ator mostrou todo seu talento ao fazer um cover da abertura da superprodução em espanhol.
No vídeo publicado nas redes sociais, William perguntou aos seguidores: “O que acharam da versão em espanhol?”.
Nos comentários, Caio Menck, o Lucas, e André do Vale, o Barjesus, elogiaram: “Que linda voz”.
Um fã concordou: “Que vozeirão”.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Elenco comenta final das gravações da série:
