Em espanhol! William Lira solta a voz em música de abertura de Paulo, O Apóstolo Intérprete de Britânico na série encanta fãs em vídeo publicado nas redes sociais Novidades|Do R7 24/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 02h00 )

William Lira solta a voz em espanhol com a abertura de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

William Lira já encantou o público de Paulo, O Apóstolo ao soltar a voz como Britânico durante a Saturnália em Roma. Agora, o ator mostrou todo seu talento ao fazer um cover da abertura da superprodução em espanhol.

No vídeo publicado nas redes sociais, William perguntou aos seguidores: “O que acharam da versão em espanhol?”.

Nos comentários, Caio Menck, o Lucas, e André do Vale, o Barjesus, elogiaram: “Que linda voz”.

Um fã concordou: “Que vozeirão”.

Assista:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações da série:

