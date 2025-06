Enrique Melo é Otão em Paulo, O Apóstolo: ‘Alegria em fazer parte’ Ator elogia superprodução que estreia no dia 7 julho na RECORD Novidades|Do R7 24/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enrique Melo vive Otão em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

O núcleo de Roma vai dar o que falar em Paulo, O Apóstolo, que estreia no dia 7 de julho na RECORD, e já está disponível no Univer Vídeo. E Enrique Melo é mais um ator que chega ao elenco da superprodução como Otão.

“Eu fico sem palavras para expressar a minha alegria em fazer parte desse projeto. Não há nada mais gratificante para um ator do que mergulhar em um texto em que acredita de verdade”, iniciou o ator em publicação nas redes sociais.

Enrique continuou e completou: “Trabalhar em um ambiente onde o cuidado com a narrativa e o respeito andam lado a lado é, sem dúvida, um privilégio. E tenho certeza de que o amor dedicado a este trabalho por toda a equipe será sentido por quem assistir”.

Fique por dentro:

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD.

Elenco comenta as gravações no Rio Grande do Sul:

Publicidade 1 / 17 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Gabriel Alberto, do site oficial O elenco de Paulo, o Apóstolo passou cerca de quinze dias nas cidades gaúchas para gravar sequências que prometem emocionar e surpreender o público. Em entrevista ao site oficial, eles falaram sobre as locações escolhidas e a oportunidade de estreitar ainda mais as relações com colegas e equipe