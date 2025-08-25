Felipe Miguel celebra trabalho como Prócoro em Paulo, O Apóstolo Ator está no ar na tela da RECORD como um discípulo da Palavra de Jesus Novidades|Do R7 25/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h00 ) twitter

Felipe Miguel celebra trabalho como Prócoro em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Felipe Miguel é Prócoro em Paulo, O Apóstolo. E, em uma publicação nas redes sociais, o ator celebrou o ofício e o personagem da superprodução.

Em meio a cliques do personagem, Felipe escreveu: “O ator é um sonhador”.

Veja:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações da série:

google-news

Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD