Felipe Miguel celebra trabalho como Prócoro em Paulo, O Apóstolo

Ator está no ar na tela da RECORD como um discípulo da Palavra de Jesus

Novidades|Do R7

Felipe Miguel celebra trabalho como Prócoro em Paulo, O Apóstolo

Felipe Miguel é Prócoro em Paulo, O Apóstolo. E, em uma publicação nas redes sociais, o ator celebrou o ofício e o personagem da superprodução.

Em meio a cliques do personagem, Felipe escreveu: “O ator é um sonhador”.

Leia também:

Veja:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações da série:

Por Gabriel Alberto, do site oficial

Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD

