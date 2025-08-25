Felipe Miguel celebra trabalho como Prócoro em Paulo, O Apóstolo
Ator está no ar na tela da RECORD como um discípulo da Palavra de Jesus
Felipe Miguel é Prócoro em Paulo, O Apóstolo. E, em uma publicação nas redes sociais, o ator celebrou o ofício e o personagem da superprodução.
Em meio a cliques do personagem, Felipe escreveu: “O ator é um sonhador”.
Veja:
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Elenco comenta final das gravações da série:
