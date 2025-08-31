Fifo Benicasa e André do Vale comentam morte de Barnabé em Paulo, O Apóstolo
Atores ressaltam a entrega de todos os envolvidos na gravação da sequência
Fifo Benicasa se despediu de Barnabé e de Paulo, O Apóstolo em uma sequência emocionante. E nas redes sociais, o ator fez questão de agradecer à equipe envolvida nas gravações da superprodução.
“Uma cena feita por muitas e muitas mãos. Uma cena feita por muitos e muitos corações. Uma cena feita por um Time! E é por isso que repito: Time, eu sou muito fã de vocês!”, escreveu.
André do Vale, o Barjesus da trama, responsável pela morte de Barnabé, também publicou a cena em seu perfil e elogiou os colegas:
“Um belo trabalho. O tanto que aprendi não está escrito”.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Elenco comenta final das gravações:
