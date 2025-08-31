Fifo Benicasa e André do Vale comentam morte de Barnabé em Paulo, O Apóstolo Atores ressaltam a entrega de todos os envolvidos na gravação da sequência Novidades|Do R7 31/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fifo Benicasa e André do Vale elogiam os envolvidos na sequência da morte de Barnabé Divulgação/Seriella Productions

Fifo Benicasa se despediu de Barnabé e de Paulo, O Apóstolo em uma sequência emocionante. E nas redes sociais, o ator fez questão de agradecer à equipe envolvida nas gravações da superprodução.

“Uma cena feita por muitas e muitas mãos. Uma cena feita por muitos e muitos corações. Uma cena feita por um Time! E é por isso que repito: Time, eu sou muito fã de vocês!”, escreveu.

André do Vale, o Barjesus da trama, responsável pela morte de Barnabé, também publicou a cena em seu perfil e elogiou os colegas:

“Um belo trabalho. O tanto que aprendi não está escrito”.

Veja:

Fifo Benicasa agradece à equipe em publicação nas redes sociais Reprodução/Instagram

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações:

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD