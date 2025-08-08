Gabi Busich, Caio Menck e Bruna Trevisan relembram locação em Cambará do Sul Atores mostram beleza dos bastidores em momento de contemplação Novidades|Do R7 08/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gabriella Busich, Caio Menck e Bruna Trevisan contemplam paisagem de Cambará do Sul Reprodução/Instagram

O público tem acompanhado Eirene (Gabriella Busich), Lucas (Caio Menck) e Sophia (Bruna Trevisan) na superprodução Paulo, O Apóstolo.

Nas redes sociais, o trio relembrou as gravações em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha.

No vídeo publicado, é possível ver os atores em um momento de contemplação à beira do rio na floresta.

Assista:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Apedrejamento de Paulo comove o público:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Paulo (Murilo Cezar) foi apedrejado em Listra após um grande mal-entendido provocado por Eliasafe (Augusto Garcia) e Lavi (Paulo Verlings). A sequência de Paulo, O Apóstolo comoveu os telespectadores da superprodução, que comentaram cada detalhe do episódio com a #OApedrejado. Confira a repercussão! Divulgação/Seriella Productions