Gabi Busich, Caio Menck e Bruna Trevisan relembram locação em Cambará do Sul
Atores mostram beleza dos bastidores em momento de contemplação
O público tem acompanhado Eirene (Gabriella Busich), Lucas (Caio Menck) e Sophia (Bruna Trevisan) na superprodução Paulo, O Apóstolo.
Nas redes sociais, o trio relembrou as gravações em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha.
No vídeo publicado, é possível ver os atores em um momento de contemplação à beira do rio na floresta.
