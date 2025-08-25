Gabriella Busich detalha fim de Matias em Paulo, O Apóstolo: ‘Cena intensa’ Atriz elogiou colegas de elenco envolvidos na sequência que marcou o destino trágico do personagem de Daniel Dalcin Novidades|Do R7 25/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h00 ) twitter

Gabriella Busich comenta gravação da morte de Matias, interpretado por Daniel Dalcin

Nos episódios mais recentes de Paulo, O Apóstolo, o público se surpreendeu com a chegada de Ammonios (Lucas Oradovschi) à trama. E logo em sua primeira aparição, o egípcio matou Matias (Daniel Dalcin) e aterrorizou Eirene (Gabriella Busich).

Nas redes sociais, Gabriella Busich detalhou a sequência e elogiou seus colegas de cena.

“É o momento em que descobrimos que, além de Eirene ter se envolvido com o egípcio, ele ainda havia armado contra ela e Matias o que acabou custando a vida do zelote. Eirene sentiu a morte dele. Afinal, até os vilões amam, não é? Uma cena intensa, dirigida magistralmente pelo nosso querido diretor, Vicente Guerra. Foi uma honra contracenar com Daniel Dalcin e Lucas Oradovschi, dois gigantes em cena. Obrigada pela parceria!”, escreveu a atriz.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

