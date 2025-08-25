Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Gabriella Busich detalha fim de Matias em Paulo, O Apóstolo: ‘Cena intensa’

Atriz elogiou colegas de elenco envolvidos na sequência que marcou o destino trágico do personagem de Daniel Dalcin

Novidades|Do R7

Gabriella Busich comenta gravação da morte de Matias, interpretado por Daniel Dalcin Divulgação/Seriella Productions

Nos episódios mais recentes de Paulo, O Apóstolo, o público se surpreendeu com a chegada de Ammonios (Lucas Oradovschi) à trama. E logo em sua primeira aparição, o egípcio matou Matias (Daniel Dalcin) e aterrorizou Eirene (Gabriella Busich).

Nas redes sociais, Gabriella Busich detalhou a sequência e elogiou seus colegas de cena.

Leia também:

“É o momento em que descobrimos que, além de Eirene ter se envolvido com o egípcio, ele ainda havia armado contra ela e Matias o que acabou custando a vida do zelote. Eirene sentiu a morte dele. Afinal, até os vilões amam, não é? Uma cena intensa, dirigida magistralmente pelo nosso querido diretor, Vicente Guerra. Foi uma honra contracenar com Daniel Dalcin e Lucas Oradovschi, dois gigantes em cena. Obrigada pela parceria!”, escreveu a atriz.

Fique por dentro:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações da série:

Publicidade

1 / 14

Por Gabriel Alberto, do site oficial

Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.