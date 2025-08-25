Interaja! Comente o episódio de Paulo, O Apóstolo com a hashtag #GabrielaEPaulo Nesta segunda (25), Paulo (Murilo Cezar) é interrompido por uma confissão Novidades|Do R7 25/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h00 ) twitter

Gabriela (Anna Melo) e Paulo (Murilo Cezar) se reencontram Divulgação/Seriella Productions

No episódio de Paulo, O Apóstolo desta segunda (25), com todos reunidos à beira do rio, Paulo (Murilo Cezar) é interrompido por uma confissão.

Marcos (Marcus Bessa) reaparece de surpresa em Jerusalém e pega todos de surpresa.

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #GabrielaEPaulo para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Veja curiosidades das gravações da Arena das Feras:

share Quem acompanhou o episódio da Arena das Feras na tela da RECORD não imagina a megaprodução por trás das cenas eletrizantes de Paulo, O Apóstolo. O site oficial conversou com o Diretor de Pós-Produção da Seriella Productions, André Maduro, e desvendou sete curiosidades da sequência. Confira: Divulgação/Seriella Productions