João Fenerich mostra detalhes da caracterização de Filipe em Paulo, O Apóstolo
Ator publica registros dos bastidores da superprodução nas redes sociais
Filipe em Paulo, O Apóstolo, João Fenerich surpreendeu os seguidores ao aparecer careca nas redes sociais. Mas calma, tudo não passou de uma caracterização para o momento do personagem na trama.
Nos registros, João aparece com a prótese que utilizou durante as gravações da série. “Trabalho incrível”, escreveu.
Confira:
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Elenco comenta final das gravações da série:
