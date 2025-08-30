João Fenerich mostra detalhes da caracterização de Filipe em Paulo, O Apóstolo Ator publica registros dos bastidores da superprodução nas redes sociais Novidades|Do R7 30/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 02h00 ) twitter

João Fenerich aparece careca nos bastidores de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Filipe em Paulo, O Apóstolo, João Fenerich surpreendeu os seguidores ao aparecer careca nas redes sociais. Mas calma, tudo não passou de uma caracterização para o momento do personagem na trama.

Nos registros, João aparece com a prótese que utilizou durante as gravações da série. “Trabalho incrível”, escreveu.

Confira:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações da série:

share Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD