João Fenerich mostra detalhes da caracterização de Filipe em Paulo, O Apóstolo

Ator publica registros dos bastidores da superprodução nas redes sociais

Novidades|Do R7

João Fenerich aparece careca nos bastidores de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Filipe em Paulo, O Apóstolo, João Fenerich surpreendeu os seguidores ao aparecer careca nas redes sociais. Mas calma, tudo não passou de uma caracterização para o momento do personagem na trama.

Nos registros, João aparece com a prótese que utilizou durante as gravações da série. “Trabalho incrível”, escreveu.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações da série:

Por Gabriel Alberto, do site oficial

Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD

