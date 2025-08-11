Logo R7.com
Marcelo Pio relembra detalhes de Epafrodito em Paulo, O Apóstolo

Ator compartilha cliques ao lado de colegas de elenco como o protagonista Murilo Cezar

Marcelo Pio posa com Murilo Cezar nos bastidores da série Reprodução/Instagram

Marcelo Pio chegou de forma marcante em Paulo, O Apóstolo como Epafrodito. Na trama, o personagem apareceu em uma visão do protagonista. Em Filipos, Paulo encontrou o carcereiro e o apresentou à Palavra de Jesus, tornando-o um discípulo.

Nas redes sociais, o ator mostrou bastidores das gravações da superprodução.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Os personagens de Paulo, O Apóstolo inspiram com suas histórias de vida e trajetórias de fé. Cada um deles traz ensinamentos valiosos ao público. A seguir, relembre sete frases marcantes ditas ao longo da superprodução!

