Marcelo Pio relembra detalhes de Epafrodito em Paulo, O Apóstolo
Ator compartilha cliques ao lado de colegas de elenco como o protagonista Murilo Cezar
Marcelo Pio chegou de forma marcante em Paulo, O Apóstolo como Epafrodito. Na trama, o personagem apareceu em uma visão do protagonista. Em Filipos, Paulo encontrou o carcereiro e o apresentou à Palavra de Jesus, tornando-o um discípulo.
Nas redes sociais, o ator mostrou bastidores das gravações da superprodução.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.
