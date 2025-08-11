Marcelo Pio relembra detalhes de Epafrodito em Paulo, O Apóstolo Ator compartilha cliques ao lado de colegas de elenco como o protagonista Murilo Cezar Novidades|Do R7 11/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h00 ) twitter

Marcelo Pio posa com Murilo Cezar nos bastidores da série

Marcelo Pio chegou de forma marcante em Paulo, O Apóstolo como Epafrodito. Na trama, o personagem apareceu em uma visão do protagonista. Em Filipos, Paulo encontrou o carcereiro e o apresentou à Palavra de Jesus, tornando-o um discípulo.

Nas redes sociais, o ator mostrou bastidores das gravações da superprodução.

Veja:

