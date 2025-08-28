Marcus Bessa comenta cena impactante de Paulo, O Apóstolo: ‘Uma das mais difíceis’
Ator destaca emoção da sequência da morte de Barnabé (Fifo Benicasa) em publicação nas redes sociais
Nas redes sociais, Marcus Bessa, que interpreta Marcos em Paulo, O Apóstolo, convidou o público a acompanhar as emoções da superprodução, em especial à sequência do episódio de segunda.
Na publicação, Marcos aparece desolado, após voltar a Jerusalém e contar que aconteceu com Barnabé (Fifo Benicasa), seu tio, em Pafos.
“Foi uma das cenas mais difíceis emocionalmente falando”, afirmou o ator. Nos comentários, Fifo Benicasa agradeceu ao colega: “Obrigado por tudo”.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
