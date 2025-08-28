Marcus Bessa comenta cena impactante de Paulo, O Apóstolo: ‘Uma das mais difíceis’ Ator destaca emoção da sequência da morte de Barnabé (Fifo Benicasa) em publicação nas redes sociais Novidades|Do R7 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcus Bessa interpreta Marcos em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, Marcus Bessa, que interpreta Marcos em Paulo, O Apóstolo, convidou o público a acompanhar as emoções da superprodução, em especial à sequência do episódio de segunda.

Na publicação, Marcos aparece desolado, após voltar a Jerusalém e contar que aconteceu com Barnabé (Fifo Benicasa), seu tio, em Pafos.

“Foi uma das cenas mais difíceis emocionalmente falando”, afirmou o ator. Nos comentários, Fifo Benicasa agradeceu ao colega: “Obrigado por tudo”.

Confira:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações da série:

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD