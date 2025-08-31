Michelle Batista relembra momento inusitado em teste para viver Rode em Paulo, O Apóstolo A atriz foi entrevistada pela irmã em vídeo publicado nas redes sociais Novidades|Do R7 31/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 02h00 ) twitter

Michelle Batista revela bastidores das gravações de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Youtube

Michelle Batista tem cativado o público como a Rode em Paulo, O Apóstolo. E, nas redes sociais, a atriz tem um canal, o GiMi, ao lado da irmã gêmea, Giselle.

Em vídeo publicado recentemente, Michelle assumiu o lado de entrevistada e revelou bastidores da superprodução.

No bate-papo, a atriz contou como foi o teste para viver Rode e uma curiosidade de uma das cenas mais fortes da personagem, um embate com o irmão, Paulo (Murilo Cezar).

Confira:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações da série:

share Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD