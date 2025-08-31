Michelle Batista relembra momento inusitado em teste para viver Rode em Paulo, O Apóstolo
A atriz foi entrevistada pela irmã em vídeo publicado nas redes sociais
Michelle Batista tem cativado o público como a Rode em Paulo, O Apóstolo. E, nas redes sociais, a atriz tem um canal, o GiMi, ao lado da irmã gêmea, Giselle.
Em vídeo publicado recentemente, Michelle assumiu o lado de entrevistada e revelou bastidores da superprodução.
No bate-papo, a atriz contou como foi o teste para viver Rode e uma curiosidade de uma das cenas mais fortes da personagem, um embate com o irmão, Paulo (Murilo Cezar).
Confira:
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Elenco comenta final das gravações da série:
