Participe! Comente o episódio desta quinta (28) com a hashtag #PauloEmJerusalém

Em Paulo, O Apóstolo, o protagonista faz um anúncio doloroso; saiba mais

Comente o episódio com a #PauloEmJerusalém Divulgação/Seriella Productions

Nesta quinta (28), o episódio de Paulo, O Apóstolo vai emocionar os telespectadores da RECORD. Reunido com os cristãos da Ásia, Paulo (Murilo Cezar) faz um anúncio doloroso.

Em Roma, a reação do povo a respeito de Octavia (Duda Matte) força Nero (Enzo Ciolini) a uma decisão.

LEIA TAMBÉM:

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #PauloEmJerusalém para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Leia também: veja 7 curiosidades sobre os bastidores de gravação da Arena das Feras

Quem acompanhou o episódio da Arena das Feras na tela da RECORD não imagina a megaprodução por trás das cenas eletrizantes de Paulo, O Apóstolo. O site oficial conversou com o Diretor de Pós-Produção da Seriella Productions, André Maduro, e desvendou sete curiosidades da sequência. Confira:

Divulgação/Seriella Productions

