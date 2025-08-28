Participe! Comente o episódio desta quinta (28) com a hashtag #PauloEmJerusalém
Em Paulo, O Apóstolo, o protagonista faz um anúncio doloroso; saiba mais
Nesta quinta (28), o episódio de Paulo, O Apóstolo vai emocionar os telespectadores da RECORD. Reunido com os cristãos da Ásia, Paulo (Murilo Cezar) faz um anúncio doloroso.
Em Roma, a reação do povo a respeito de Octavia (Duda Matte) força Nero (Enzo Ciolini) a uma decisão.
LEIA TAMBÉM:
- Rosanne Mulholland comenta oportunidade de interpretar Agripina em Paulo, O Apóstolo: ‘Desafio muito prazeroso’
- Daniel Dalcin repercute morte de Matias em Paulo, O Apóstolo e avalia papel: ‘Personagem mais pesado que já fiz’
- Anna Melo e Caio Menck comentam clima romântico entre Gabriela e Lucas em Paulo, O Apóstolo: ‘Novos sentimentos’
Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #PauloEmJerusalém para comentar sobre a série nas redes sociais.
A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.
Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Leia também: veja 7 curiosidades sobre os bastidores de gravação da Arena das Feras
1 / 9