Rosanne Mulholland comenta oportunidade de interpretar Agripina em Paulo, O Apóstolo: ‘Desafio muito prazeroso’ Atriz comemora estreia na RECORD com trabalho na superprodução Novidades|Do R7 25/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rosanne Mulholland interpreta Agripina em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Agripina em Paulo, O Apóstolo, Rosanne Mulholland tem arrancado elogios do público como a ardilosa imperatriz de Roma.

E em uma publicação nas redes sociais, a atriz ressaltou os desafios de interpretar a vilã na superprodução.

“Esse trabalho foi uma grande viagem no espaço/tempo e essa personagem foi um desafio muito prazeroso. Que privilégio temos nós, atores, de poder olhar a vida por tantas perspectivas diferentes através de nossos personagens. Agradeço a todos os atores que me provocaram, me inspiraram, me movimentaram, ampliaram meu olhar. Desde pequena sou encantada com essa profissão e sempre serei. Eternamente grata!”, escreveu.

Confira:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo:

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD