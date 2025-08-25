Rosanne Mulholland comenta oportunidade de interpretar Agripina em Paulo, O Apóstolo: ‘Desafio muito prazeroso’
Atriz comemora estreia na RECORD com trabalho na superprodução
Agripina em Paulo, O Apóstolo, Rosanne Mulholland tem arrancado elogios do público como a ardilosa imperatriz de Roma.
E em uma publicação nas redes sociais, a atriz ressaltou os desafios de interpretar a vilã na superprodução.
Leia também:
- Anna Melo e Caio Menck comentam clima romântico entre Gabriela e Lucas em Paulo, O Apóstolo: ‘Novos sentimentos’
- Augusto Zacchi, Felipe Miguel e Daniel Dalcin comentam bastidores de gravação de Paulo, O Apóstolo em Minas Gerais
- Daniel Dalcin repercute morte de Matias em Paulo, O Apóstolo e avalia papel: ‘Personagem mais pesado que já fiz’
“Esse trabalho foi uma grande viagem no espaço/tempo e essa personagem foi um desafio muito prazeroso. Que privilégio temos nós, atores, de poder olhar a vida por tantas perspectivas diferentes através de nossos personagens. Agradeço a todos os atores que me provocaram, me inspiraram, me movimentaram, ampliaram meu olhar. Desde pequena sou encantada com essa profissão e sempre serei. Eternamente grata!”, escreveu.
Confira:
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo:
1 / 14