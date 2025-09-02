Logo R7.com
Participe! Use a hashtag #OCondenado e comente o episódio desta terça (2)

Paulo (Murilo Cezar) recebe um visitante inesperado

Paulo (Murilo Cezar) recebe um visitante inesperado no cárcere Divulgação/Seriella Productions

No episódio de Paulo, O Apóstolo desta terça (2), Paulo (Murilo Cezar) recebe um visitante inesperado no cárcere de Jerusálem.

Sem avisar, Nero (Enzo Ciolini) aparece na casa de Rode (Michelle Batista) em busca de respostas.

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #OCondenado para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Missão cumprida: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo

Por Gabriel Alberto, do site oficial

Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD

