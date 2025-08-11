Paulo Gabriel compartilha clique romântico de Áquila e Priscila em Paulo, O Apóstolo
Ator comenta chegada à trama da série ao lado de Dani Moreno
Paulo Gabriel e Dani Moreno entraram nos episódios mais recentes de Paulo, O Apóstolo como o casal Priscila e Áquila. E em uma publicação nas redes sociais, o ator ressaltou o amor dos dois.
“Inicia essa linda jornada desse casal, Priscila & Áquila, duo en uno, amalgamados na missão espiritual. Está bonito demais”, escreveu o ator na legenda.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.
