Paulo Gabriel compartilha clique romântico de Áquila e Priscila em Paulo, O Apóstolo Ator comenta chegada à trama da série ao lado de Dani Moreno Novidades|Do R7 11/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h00 )

Paulo Gabriel compartilha clique de Áquila com Priscila Reprodução/Instagram

Paulo Gabriel e Dani Moreno entraram nos episódios mais recentes de Paulo, O Apóstolo como o casal Priscila e Áquila. E em uma publicação nas redes sociais, o ator ressaltou o amor dos dois.

“Inicia essa linda jornada desse casal, Priscila & Áquila, duo en uno, amalgamados na missão espiritual. Está bonito demais”, escreveu o ator na legenda.

Confira:

Publicação de Paulo Gabriel, o Áquila, nas redes sociais Reprodução/Instagram

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Confira momentos emocionantes da reunião em Corinto:

share Desde que chegou em Corinto, Paulo tem levado a Palavra de Jesus (Petrônio Gontijo) para uma verdadeira multidão. Após ajudar Priscila (Dani Moreno) e Áquila (Paulo Gabriel), além de Cloe (Malu Falangola), o apóstolo faz sua primeira grande reunião no teatro local. Relembre os momentos que mais emocionaram o público!