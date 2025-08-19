Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Paulo, O Apóstolo: comente o episódio desta terça (19) com a hashtag #ABriga

Ainda se recuperando, Paulo (Murilo Cezar) faz um pedido importante a Sóstenes (Douglas Vergueiro)

Novidades|Do R7

Paulo, personagem de Murilo Cezar, faz pedido importante a Sóstenes (Douglas Vergueiro) Divulgação/Seriella Productions

Nesta terça (19), em Paulo, O Apóstolo, um exemplo cruel chega acompanhado de um recado a Roma e causa um alvoroço em Jerusalém.

E mais, ainda se recuperando, Paulo (Murilo Cezar) faz um pedido importante a Sóstenes (Douglas Vergueiro).

Leia também:

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #ABriga para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Relembre frases marcantes da série:

Publicidade

1 / 8

Os personagens de Paulo, O Apóstolo inspiram com suas histórias de vida e trajetórias de fé. Cada um deles traz ensinamentos valiosos ao público. A seguir, relembre sete frases marcantes ditas ao longo da superprodução!

Divulgação/Seriella Productions

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.