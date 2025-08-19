Paulo, O Apóstolo: comente o episódio desta terça (19) com a hashtag #ABriga
Ainda se recuperando, Paulo (Murilo Cezar) faz um pedido importante a Sóstenes (Douglas Vergueiro)
Nesta terça (19), em Paulo, O Apóstolo, um exemplo cruel chega acompanhado de um recado a Roma e causa um alvoroço em Jerusalém.
E mais, ainda se recuperando, Paulo (Murilo Cezar) faz um pedido importante a Sóstenes (Douglas Vergueiro).
Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #ABriga para comentar sobre a série nas redes sociais.
A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.
Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
