Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Paulo, O Apóstolo: comente o episódio desta terça (26) com a hashtag #AQueda

Na trama, um incidente chocante deixa todos sem reação

Novidades|Do R7

Paulo (Murilo Cezar) presencia incidente chocante Divulgação/Seriella Productions

No capítulo desta terça (26) de Paulo, O Apóstolo, Paulo (Murilo Cezar) e Lucas (Caio Menck) conversam a respeito de Gabriela (Anna Melo).

E mais, durante a reunião no cenáculo de Carpo, um incidente chocante deixa todos sem reação.

Leia também:

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #AQueda para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo:

Publicidade

1 / 14

Por Gabriel Alberto, do site oficial

Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.