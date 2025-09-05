Paulo, O Apóstolo: use a hashtag #AgripinaMorre para comentar o episódio desta sexta (5)
Em julgamento diante das principais autoridades da judeia, Paulo faz sua defesa
No episódio de Paulo, O Apóstolo desta sexta (5), em julgamento diante das principais autoridades da judeia, Paulo (Murilo Cezar) faz sua defesa.
Pela boca de Popéia (Emily Matte), Nero (Enzo Ciolini) recebe uma dolorosa notícia.
Para não perder nenhum detalhe da trama e se conectar com outros fãs, use #AgripinaMorre para comentar sobre a série nas redes sociais.
A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.
Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.