Paulo, O Apóstolo: use a hashtag #ARessurreição para comentar o episódio desta quarta (27)
Paulo (Murilo Cezar) deixa Gabriela saber sobre seu plano
Nesta quarta (27), em Paulo, O Apóstolo, Nero (Enzo Ciolini) faz uma apresentação teatral diante de toda Roma.
E ainda, ao ser questionado por Gabriela (Anna Melo), Paulo (Murilo Cezar) a deixa saber de um plano dele.
Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #ARessurreição para comentar sobre a série nas redes sociais.
A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.
Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
