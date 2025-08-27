Logo R7.com
Paulo, O Apóstolo: use a hashtag #ARessurreição para comentar o episódio desta quarta (27)

Paulo (Murilo Cezar) deixa Gabriela saber sobre seu plano

Novidades

Paulo (Murilo Cezar) revela a Gabriela (Anna Melo) seu plano Divulgação/Seriella Productions

Nesta quarta (27), em Paulo, O Apóstolo, Nero (Enzo Ciolini) faz uma apresentação teatral diante de toda Roma.

E ainda, ao ser questionado por Gabriela (Anna Melo), Paulo (Murilo Cezar) a deixa saber de um plano dele.

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #ARessurreição para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Veja curiosidades sobre as gravações da Arena das Feras:

Quem acompanhou o episódio da Arena das Feras na tela da RECORD não imagina a megaprodução por trás das cenas eletrizantes de Paulo, O Apóstolo. O site oficial conversou com o Diretor de Pós-Produção da Seriella Productions, André Maduro, e desvendou sete curiosidades da sequência. Confira:

