Paulo, O Apóstolo: use a hashtag #OsMilagres para comentar o episódio desta quarta (20)
Paulo (Murilo Cezar) é confrontado por Ceva (Alexandre Régis) e os filhos
Nesta quarta (20), o episódio de Paulo, O Apóstolo vai mexer com o público. Em Roma, é época da comemoração da Saturnália, com nobres e servos em papéis invertidos.
Enquanto isso, Paulo (Murilo Cezar) é confrontado por Ceva (Alexandre Régis) e seus filhos e passa por uma prova.
Elenco comenta final das gravações da série:
