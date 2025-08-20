Logo R7.com
Paulo, O Apóstolo: use a hashtag #OsMilagres para comentar o episódio desta quarta (20)

Paulo (Murilo Cezar) é confrontado por Ceva (Alexandre Régis) e os filhos

Novidades|Do R7

Paulo (Murilo Cezar) é confrontado por Ceva (Alexandre Régis) Divulgação/Seriella Productions

Nesta quarta (20), o episódio de Paulo, O Apóstolo vai mexer com o público. Em Roma, é época da comemoração da Saturnália, com nobres e servos em papéis invertidos.

Enquanto isso, Paulo (Murilo Cezar) é confrontado por Ceva (Alexandre Régis) e seus filhos e passa por uma prova.

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #OsMilagres para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Por Gabriel Alberto, do site oficial

Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD

